Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари НН»: на нашем стадионе играть 8 декабря будет проблематично

Гендиректор «Пари НН»: на нашем стадионе играть 8 декабря будет проблематично
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на решение общего собрания РПЛ по поводу даты проведения первой части следующего сезона. Ранее клубы приняли решение, что первая часть чемпионата России сезона-2024/2025 начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря.

«Пари НН» высказал свою позицию на заседании. Мы считаем, что чем раньше начинать сезон, тем лучше, чтобы захватить как можно больше летнего времени и играть в футбол летом, а не зимой. Что касается окончания осенней части чемпионата, то нам непринципиально, заканчивать 1 декабря или 8 декабря. В это время уже стоят глубоко отрицательные температуры, и от пяти-семи дней между первым и вторым вариантом особой разницы нет. В России даже уже в ноябре может быть снег с человеческий рост и двузначные минусовые температуры.

Надеюсь, что это учтут в составлении календаря, чтобы последние туры зимой проходили преимущественно в южных городах либо на стадионах с крышей, подогревом. Потому что, например, на нашем стадионе играть 8 декабря будет проблематично», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Стала известна дата начала следующего сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android