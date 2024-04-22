Гендиректор «Пари НН»: на нашем стадионе играть 8 декабря будет проблематично

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на решение общего собрания РПЛ по поводу даты проведения первой части следующего сезона. Ранее клубы приняли решение, что первая часть чемпионата России сезона-2024/2025 начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря.

«Пари НН» высказал свою позицию на заседании. Мы считаем, что чем раньше начинать сезон, тем лучше, чтобы захватить как можно больше летнего времени и играть в футбол летом, а не зимой. Что касается окончания осенней части чемпионата, то нам непринципиально, заканчивать 1 декабря или 8 декабря. В это время уже стоят глубоко отрицательные температуры, и от пяти-семи дней между первым и вторым вариантом особой разницы нет. В России даже уже в ноябре может быть снег с человеческий рост и двузначные минусовые температуры.

Надеюсь, что это учтут в составлении календаря, чтобы последние туры зимой проходили преимущественно в южных городах либо на стадионах с крышей, подогревом. Потому что, например, на нашем стадионе играть 8 декабря будет проблематично», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.