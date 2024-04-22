Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алдонин: ЦСКА будет сложно заменить дисквалифицированных игроков в матче со «Спартаком»

Алдонин: ЦСКА будет сложно заменить дисквалифицированных игроков в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что армейцам будет сложно без дисквалифицированных футболистов в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

«ЦСКА будет крайне сложно заменить дисквалифицированных Дивеева, Рошу и Файзуллаева в матче со «Спартаком». Всё-таки кадровые проблемы легко и просто не решаются, учитывая состав армейцев. Сейчас ключевой отрезок в чемпионате, и матч со «Спартаком» является очень важным. Поэтому надеюсь, что ЦСКА справится с кадровыми проблемами, но они являются значительными. Двух футболистов заменить сложно, а тут трое.

Я думаю, в дерби стоит ждать игры на встречных курсах. Конечно, в атаке потеря Файзуллаева является острой, но тем не менее негоже на своём стадионе играть вторым номером. Будет обоюдоострая игра», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Гришин: вступлюсь за Файзуллаева — он не хотел пропускать матч ЦСКА со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android