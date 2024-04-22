Алдонин: ЦСКА будет сложно заменить дисквалифицированных игроков в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что армейцам будет сложно без дисквалифицированных футболистов в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

«ЦСКА будет крайне сложно заменить дисквалифицированных Дивеева, Рошу и Файзуллаева в матче со «Спартаком». Всё-таки кадровые проблемы легко и просто не решаются, учитывая состав армейцев. Сейчас ключевой отрезок в чемпионате, и матч со «Спартаком» является очень важным. Поэтому надеюсь, что ЦСКА справится с кадровыми проблемами, но они являются значительными. Двух футболистов заменить сложно, а тут трое.

Я думаю, в дерби стоит ждать игры на встречных курсах. Конечно, в атаке потеря Файзуллаева является острой, но тем не менее негоже на своём стадионе играть вторым номером. Будет обоюдоострая игра», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.