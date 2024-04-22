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Экс-игрок «Ювентуса» Фабио Каннаваро возглавил «Удинезе»

Экс-игрок «Ювентуса» Фабио Каннаваро возглавил «Удинезе»
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Бывший футболист сборной Италии, «Ювентуса» и мадридского «Реала» Фабио Каннаваро стал главным тренером «Удинезе», сообщает пресс-служба итальянской команды на официальном сайте. Специалист подписал контракт с клубом до 30 июня 2024 года.

«Удинезе» находится на 17-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, заработав 28 очков после 32 сыгранных матчей.

Напомним, Каннаваро дважды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и столько же раз был чемпионом Испании с мадридским «Реалом». В 2006 году Фабио выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии. Его команда победила в финале Францию в серии пенальти. В том же году игрок получил «Золотой мяч». Каннаваро работал в Китае, где тренировал местные клубы и национальную команду. Специалист стал чемпионом Китая с «Гуанчжоу». Его последнее место работы — «Беневенто». Каннаваро покинул этот клуб в 2023 году.

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