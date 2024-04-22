Агент Барбоза: к Кассьерре будет интерес, но сомневаюсь, что «Зенит» его продаст

Известный футбольный португальский агент Паулу Барбоза поделился мыслями о возможном уходе колумбийского нападающего «Зенита» Матео Кассьерры из российского клуба. Отметим, что ранее агент форварда заявлял, что минувшей зимой интерес к его клиенту проявляли испанская «Севилья» и саудовский «Аль-Шабаб».

«Кассьерра очень талантливый игрок. Даже в Нидерландах он показывал хороший футбол, потом – в Португалии. С каждым матчем он набирается опыта. Но вопрос в том, хочет ли он сам уходить из «Зенита»? Будет ли «Зенит» заинтересован в его продаже? Ведь нужно будет искать ему замену.

Знаю, что летом и зимой были по нему предложения из Европы, Катара, Саудовской Аравии, но «Зенит» не захотел его отпускать. Конечно, после окончания сезона к нему тоже будет интерес, но я сомневаюсь, что клуб захочет его продавать», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу.