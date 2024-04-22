Гришин: перед дерби у ЦСКА очень плохая ситуация, но я верю в мастерство Федотова

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о кадровой ситуации армейцев перед матчем 21-го тура РПЛ со «Спартаком». Напомним, игру из-за дисквалификаций пропустят Аббосбек Файзуллаев, Игорь Дивеев и Виллиан Роша.

«Ситуация у ЦСКА перед дерби действительно очень плохая. Роша, Дивеев и Файзуллаев — ключевые потери перед определяющим матчем с принципиальным соперником. Это серьёзная игра, а «Спартак» на эмоциях после хорошей победы над «Ростовом». Вдобавок у них полный комплект игроков, можно даже где-то ротировать состав. Надо что-то делать. На это есть главный тренер, и я верю в мастерство Федотова. Можно лишиться крайнего нападающего — заменить можно. Но когда команда лишается двух ключевых центральных защитников, это очень серьёзная задача», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится 25 апреля. Начало игры — в 20:30 мск.