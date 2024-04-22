Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: перед дерби у ЦСКА очень плохая ситуация, но я верю в мастерство Федотова

Гришин: перед дерби у ЦСКА очень плохая ситуация, но я верю в мастерство Федотова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о кадровой ситуации армейцев перед матчем 21-го тура РПЛ со «Спартаком». Напомним, игру из-за дисквалификаций пропустят Аббосбек Файзуллаев, Игорь Дивеев и Виллиан Роша.

«Ситуация у ЦСКА перед дерби действительно очень плохая. Роша, Дивеев и Файзуллаев — ключевые потери перед определяющим матчем с принципиальным соперником. Это серьёзная игра, а «Спартак» на эмоциях после хорошей победы над «Ростовом». Вдобавок у них полный комплект игроков, можно даже где-то ротировать состав. Надо что-то делать. На это есть главный тренер, и я верю в мастерство Федотова. Можно лишиться крайнего нападающего — заменить можно. Но когда команда лишается двух ключевых центральных защитников, это очень серьёзная задача», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится 25 апреля. Начало игры — в 20:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Алдонин: ЦСКА будет сложно заменить дисквалифицированных игроков в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android