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Стало известно, когда пройдёт ближайший исполком Российского футбольного союза

Стало известно, когда пройдёт ближайший исполком Российского футбольного союза
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Исполком Российского футбольного союза пройдёт 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На официальном сайте РФС опубликован проект повестки.

Стратегические вопросы

1. О Концепции развития национальной сборной команды России по футболу на период неучастия в официальных международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Операционные вопросы

2. О паспортизации субъектов футбола, регистрационной и учётной деятельности.

3. Об утверждении Стандарта РФС «Футбольные стадионы» и Положения РФС по сертификации стадионов в новых редакциях.

4. Об утверждении места проведения Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2023/2024.

5. О турнире за Суперкубок России – 2024.

Административные вопросы

6. О вопросах судейства.

7. Об отчёте о деятельности РФС за 2023 год. Ежегодный отчёт о деятельности спортивной федерации для предоставления в Министерство спорта РФ.

8. О согласовании финансовой отчётности РФС за 2023 год.

  • О согласовании годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности РФС за 2023 год.
  • О рассмотрении отчёта об исполнении годовой сметы (бюджета) РФС за 2023 год.
  • Об утверждении отчёта независимой аудиторской организации за 2023 год.

Встреча состоится в Доме футбола. Начало – в 11:00 мск.

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