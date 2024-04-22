Стало известно, когда пройдёт ближайший исполком Российского футбольного союза

Исполком Российского футбольного союза пройдёт 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
На официальном сайте РФС опубликован проект повестки.
Стратегические вопросы
1. О Концепции развития национальной сборной команды России по футболу на период неучастия в официальных международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
Операционные вопросы
2. О паспортизации субъектов футбола, регистрационной и учётной деятельности.
3. Об утверждении Стандарта РФС «Футбольные стадионы» и Положения РФС по сертификации стадионов в новых редакциях.
4. Об утверждении места проведения Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2023/2024.
5. О турнире за Суперкубок России – 2024.
Административные вопросы
6. О вопросах судейства.
7. Об отчёте о деятельности РФС за 2023 год. Ежегодный отчёт о деятельности спортивной федерации для предоставления в Министерство спорта РФ.
8. О согласовании финансовой отчётности РФС за 2023 год.
- О согласовании годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности РФС за 2023 год.
- О рассмотрении отчёта об исполнении годовой сметы (бюджета) РФС за 2023 год.
- Об утверждении отчёта независимой аудиторской организации за 2023 год.
Встреча состоится в Доме футбола. Начало – в 11:00 мск.