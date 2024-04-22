Игрок «Оренбурга» Башич: под руководством Деограсии мы работаем как одна семья

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич поделился мыслями о работе с главным тренером команды Давидом Деограсией. Боснийский футболист признался, что доволен тем, как испанский специалист тренирует команду.

«Все довольны тем, что он делает и как работает. Мы бьёмся все вместе, как одна семья. Он не мягкий тренер, но и не агрессивный. У него непростые тренировки, но мне это нравится, так как я люблю тяжёлый труд», — приводит слова Башича Metaratings.

Отметим, что Давид Деограсия стал главным тренером «Оренбурга» в августе 2024 года. До этого 51-летний испанский специалист работал в академии команды.

Напомним, сейчас «Оренбур» имеет на своём счету 26 очков в Российской Премьер-Лиге, которые команда заработала за 24 матча. Подопечные Деограсии занимают 12-е место в турнирной таблице.