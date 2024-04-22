Ярослав Михайлов: сложно ли противостоять бразильцам «Зенита»? Ничего сверхъестественного

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, выступающий на правах аренды за «Оренбург», ответил на вопрос о том, сложно ли противостоять бразильским игрокам из петербургского клуба. Отметим, что в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые на своём поле одержали победу над оренбуржцами со счётом 1:0.

«Сложно играть против бразильцев «Зенита», которые заочно, получается, мои конкуренты? Они квалифицированные футболисты, сложно играть. Но так ничего сверхъестественного, если говорить про сегодняшний матч. Обычные соперники», – приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

Ярослав Михайлов является воспитанником петербургского «Зенита». Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2027 года. В сентябре 2023 года «Оренбург» арендовал российского полузащитника на один сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний Михайлов в общей сложности принял участие в 27 матчах во всех официальных соревнованиях. Ярослав сумел записать на свой счёт одну результативную передачу.