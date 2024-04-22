Балахнин: «Ростов» не готов бороться за призовые места, нужны игроки более высокого класса

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что южане в нынешнем сезоне не готовы бороться за призовые места в РПЛ. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 34 очка за 24 матча.

«То, что «Ростов» так давно ни за что не борется, это естественно. Чтобы бороться за более высокие места, нужны игроки выше классом, чем у них сейчас. Если брать по составу, то середина таблицы — это их реальное место, которое они заслужили. «Ростов» пока не готов бороться за призовые места, но по крайней мере они стремятся к чему-то большему. Очевидно, им не хватает усиления.

Я не скажу, что для «Ростова» сезон провальный. У них был и удачный период. Они достаточно хорошо сыграли с несколькими лидерами, но нужно стараться целый год. Это всё проверяется на длительном расстоянии. Команда выдержит — не выдержит. И кто стабильно играет на протяжении всего сезона, тот и заслуживает высокие места», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.