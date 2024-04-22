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Анатолий Байдачный: главная цель «Ростова» — чтобы Карпин остался в команде

Анатолий Байдачный: главная цель «Ростова» — чтобы Карпин остался в команде
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Экс-нападающий московского и минского «Динамо» и экс главный тренер ряда российских клубов и сборной Беларуси Анатолий Байдачный высказался о возможном уходе наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«Не я устал, что «Ростов» так давно ни за что не борется, а болельщики клуба. В «Ростове» очень любят свою команду, и они амбициозные. Причём последние годы у них были успехи. Естественно, это всегда появляется после завышенных требований. Сейчас есть такая напряжённость, что в последнее время нет больших побед у «Ростова». Но у каждой команды есть определённая полоса. Я считаю, что главная цель сейчас в «Ростове», чтобы Карпин остался в команде.

Любая команда считает, что она заслуживает более высоких мест, но, если эта команда займёт место в середине турнирной таблицы, это будет отражать нынешнее её состояние. Откровенно говоря, у «Ростова» не такой уж сверхпотенциал, как у ведущих клубов», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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