Стал известен список кандидатов на победу в номинации «Лучший тренер» премии Герои РПЛ
Стали известны футбольные специалисты, которые претендуют на награду в номинации «Лучший тренер» премии Герои РПЛ сезона-2023/2024.
Пресс-служба РПЛ опубликовала следующий список тренеров:
- Михаил Галактионов (главный тренер московского «Локомотива»);
- Рашид Рахимов (главный тренер казанского «Рубина»);
- Сергей Семак (главный тренер петербургского «Зенита»);
- Владимир Федотов (главный тренер московского ЦСКА);
- Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»);
- Сергей Ташуев (главный тренер воронежского «Факела»);
- Владимир Ивич (бывший главный тренер «Краснодара»);
- Сергей Юран (главный тренер «Пари Нижний Новгород»);
- Игорь Осинькин (главный тренер самарских «Крыльев Советов»).
Из этого списка журналисты и блогеры выберут пять лучших кандидатов.
На втором этапе именно болельщики определят список финалистов. Со 2 мая стартует открытое голосование.
Комментарии