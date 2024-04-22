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Стал известен список кандидатов на победу в номинации «Лучший тренер» премии Герои РПЛ

Стал известен список кандидатов на победу в номинации «Лучший тренер» премии Герои РПЛ
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Стали известны футбольные специалисты, которые претендуют на награду в номинации «Лучший тренер» премии Герои РПЛ сезона-2023/2024.

Пресс-служба РПЛ опубликовала следующий список тренеров:

  • Михаил Галактионов (главный тренер московского «Локомотива»);
  • Рашид Рахимов (главный тренер казанского «Рубина»);
  • Сергей Семак (главный тренер петербургского «Зенита»);
  • Владимир Федотов (главный тренер московского ЦСКА);
  • Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»);
  • Сергей Ташуев (главный тренер воронежского «Факела»);
  • Владимир Ивич (бывший главный тренер «Краснодара»);
  • Сергей Юран (главный тренер «Пари Нижний Новгород»);
  • Игорь Осинькин (главный тренер самарских «Крыльев Советов»).

Из этого списка журналисты и блогеры выберут пять лучших кандидатов.

На втором этапе именно болельщики определят список финалистов. Со 2 мая стартует открытое голосование.

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