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Стал известен список кандидатов на победу в номинации «Лучший тренер» премии Герои РПЛ

Стали известны футбольные специалисты, которые претендуют на награду в номинации «Лучший тренер» премии Герои РПЛ сезона-2023/2024.

Пресс-служба РПЛ опубликовала следующий список тренеров:

Михаил Галактионов (главный тренер московского «Локомотива»);

Рашид Рахимов (главный тренер казанского «Рубина»);

Сергей Семак (главный тренер петербургского «Зенита»);

Владимир Федотов (главный тренер московского ЦСКА);

Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»);

Сергей Ташуев (главный тренер воронежского «Факела»);

Владимир Ивич (бывший главный тренер «Краснодара»);

Сергей Юран (главный тренер «Пари Нижний Новгород»);

Игорь Осинькин (главный тренер самарских «Крыльев Советов»).

Из этого списка журналисты и блогеры выберут пять лучших кандидатов.

На втором этапе именно болельщики определят список финалистов. Со 2 мая стартует открытое голосование.