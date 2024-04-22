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РПЛ представила список из 100 претендентов на звание лучшего футболиста лиги

РПЛ представила список из 100 претендентов на звание лучшего футболиста лиги
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале представила список из 100 футболистов, номинированных на премию Герои РПЛ, которые поборются за звание лучшего игрока сезона-2023/2024, а также за звание лучшего на своей позиции.

Фото: Фото из телеграм-канала РПЛ

На первом этапе журналисты и блогеры отберут 30 лучших, по их мнению, а списки финалистов со 2 мая определят болельщики в голосовании на платформе премии. Золотым цветом выделены футболисты, становившиеся игроками месяца — они автоматически проходят во второй этап.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 лучшим игроком был признан Малком, тогда выступавший за «Зенит». Лучшим тренером сезона признали возглавляющего ЦСКА Владимира Федотова, а самым медийным футболистом — нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу. Лучшим вратарём прошлого сезона стал капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

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