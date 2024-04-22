Колыванов — о Сергееве в «Зените»: может, ему лучше в аренду уйти, чтобы играл человек?

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о текущем состоянии игрока петербургского «Зенита» Ивана Сергеева. Отметим, что российский специалист знаком с форвардом по совместной работе в столичном клубе.

«Когда футболист очень долгое время не играет в основном составе, выходить на замену всегда сложно. И эмоции не те. Может, ему лучше в аренду уйти, чтобы играл человек? Он же все-таки у нас забивной, российский нападающий», – приводит слова Колыванова «Спорт день за днём».

Напомним, Иван Сергеев является футболистом петербургского «Зенита» с января 2022 года. Российский нападающий имеет действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми, рассчитанное до июня 2025 года. В нынешнем сезоне 28-летний Сергеев принял участие в 32 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 11 голов и три результативные передачи.