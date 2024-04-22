Черчесов назвал самые памятные матчи в составе «Спартака»

Бывший московского «Спартака» Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о самых памятных матчах в составе красно-белых.

«Вспоминается первый матч Кубка УЕФА с «Аталантой» (в сезоне‑1989/1990. — Прим. «Чемпионата»). Там мы сыграли 0:0, а дома выиграли — 2:0. Ещё была игра с «Наполи». Не я вспоминаю, так меня вспоминают. Ещё были игры в Лиге чемпионов. В основном ты вспоминаешь не какую‑то игру, а какой‑то отрезок. Например, отрезок в шесть побед (в сезоне-1995/1996. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Черчесов выступал за «Спартак» с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1993 год, в 1995 и 2002 годах. За это время он провёл за команду 200 матчей, внёс огромный вклад в победу в чемпионате СССР 1989 года, дважды становился чемпионом России (1992 и 1993). Именно Черчесов был капитаном красно-белых, когда в 1992 году клуб стал последним обладателем Кубка СССР и получил почётный хрустальный трофей на вечное хранение. Он защищал спартаковские ворота в Лиге чемпионов 1995 года, когда подопечные Олега Романцева установили абсолютный рекорд, выиграв в групповом турнире шесть матчей из шести. Кроме того, Черчесов — один из немногих отечественных игроков, кто имеет опыт выступления за сборные мира и Европы.