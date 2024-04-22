Назван главный претендент на замену Томасу Тухелю в «Баварии»

Бывший директор московского «Локомотива» Ральф Рангник, ныне возглавляющий сборную Австрии, стал главным претендентом на должность главного тренера мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, Рангник теперь является основным кандидатом на замену Томасу Тухелю. Если он скажет «да» мюнхенской команде, то присоединится к «Баварии» после чемпионата Европы, который пройдёт предстоящим летом. Отмечается, что стороны могут заключить соглашение уже на этой неделе.

65-летний Рангник работал в «Локомотиве» с июля по ноябрь 2021 года. В декабре 2021-го он возглавил английский «Манчестер Юнайтед», однако уже в мае 2022 года покинул и эту команду.

Напомним, Томас Тухель покинет должность рулевого мюнхенской команды в конце текущего сезона.