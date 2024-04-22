Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тьяго Силва покинет «Челси» по окончании сезона — Романо

Тьяго Силва покинет «Челси» по окончании сезона — Романо
Комментарии

Бразильский защитник Тьяго Силва покинет лондонский «Челси» в качестве свободного агента по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, решение об уходе уже принято и в ближайшее время оно будет подтверждено. В январе Силва отклонил предложение о новом контракте от «Челси». Также сообщается, что к Тьяго давно есть интерес со стороны «Флуминенсе».

39-летний бразильский игрок выступает в составе лондонского клуба с августа 2020 года. Вместе с «Челси» в 2021 году Силва выиграл Лигу чемпионов. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Тьяго Силва сыграл 32 игры в составе «Челси» и забил четыре гола.

Материалы по теме
Защитник «Челси» Тьяго Силва высказался о своём будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android