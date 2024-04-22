Тьяго Силва покинет «Челси» по окончании сезона — Романо

Бразильский защитник Тьяго Силва покинет лондонский «Челси» в качестве свободного агента по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, решение об уходе уже принято и в ближайшее время оно будет подтверждено. В январе Силва отклонил предложение о новом контракте от «Челси». Также сообщается, что к Тьяго давно есть интерес со стороны «Флуминенсе».

39-летний бразильский игрок выступает в составе лондонского клуба с августа 2020 года. Вместе с «Челси» в 2021 году Силва выиграл Лигу чемпионов. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Тьяго Силва сыграл 32 игры в составе «Челси» и забил четыре гола.