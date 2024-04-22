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Игорь Федотов заявил, что судья ошибочно не удалил Осипенко в матче со «Спартаком»

Игорь Федотов заявил, что судья ошибочно не удалил Осипенко в матче со «Спартаком»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что защитник «Ростова» Максим Осипенко должен был получить красную карточку в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра завершилась победой красно-белых — 5:1. Её обслуживал Владимир Москалёв.

«На 12-й минуте, я считаю, Москалёв ошибся. Почему не полез VAR в лице Казарцева, я могу понять. Сразу встаёт вопрос: нарушал ли правила Осипенко и что ему показывать? А если фола не было, то отменять? Соответственно, Казарцев не полез. Плюс, наверное, посчитал, что было большое расстояние до ворот. Для меня это момент стоп-кадра. И, судя по стоп-кадру, если для тебя это фол и ты назначаешь штрафной, то это красная карточка», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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