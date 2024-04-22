Игорь Федотов разобрал ошибки судьи в матче ЦСКА — «Ахмат»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат» (2:1).

«Ожидаемо сложная игра для Шафеева, учитывая положение команд. На 16-й минуте он находился в хорошей позиции, открытый момент, но не удалил Рошу. Ладно, показал жёлтую, не пропустил хотя бы. Но эпизод был настолько открытым, что Шафеев изначально мог правильно расценить. Конечно, у телевизора легко говорить, но я сразу понял, что это красная. Даже Роша понимал это. Любимов на VAR вмешался — и правильно сделал. Шафеев посмотрел повтор и поменял решение на верное.

На 44-й Шафеев неправильно показал жёлтую Дивееву за грубую игру. Момент с штрафной другой команды, футболист ЦСКА пытался выбить мяч, а соперник выпрыгнул перед ним и сыграл головой. Да, Дивеев попал по нему, но никакой сумасшедшей грубости я в этом не увидел. Для чего показывать жёлтую? Ещё и с паузой — не хотел, видимо, но показал. Не надо так делать.

На 83-й минуте Шафеев не показал жёлтую Берише, который демонстративно не соглашался с его решением. Подорвался, побежал в сторону судьи, начал махать руками, орать на него», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.