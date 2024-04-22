Непомнящий: «Спартак» не выглядел очень хорошо в матче с «Ростовом»

Популярный отечественный футбольный специалист Валерий Непомнящий высказался о победе московского «Спартака» над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Эксперт полагает, что теперь красно-белые будут выступать на своём уровне. При этом Непомнящий не считает, что в игре с южанами столичная команда выглядела очень хорошо.

«Мне кажется, сейчас «Спартак» будет всё понятнее и понятнее. По крайней мере, он будет играть на своём уровне. Вчера ведь команда не показала какое-то чудо. «Спартак» не выглядел очень хорошо, это «Ростов» дал москвичам создать моменты. Если новый тренер даст игрокам раскрывать себя нужным образом, то результаты придут», – приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

После победы в матче с ростовчанами, который прошёл 21 апреля, футболисты московского «Спартака» набрали 38 очков. Красно-белые по итогам 25-го тура Российской Премьер-Лиги поднялись на четвёртое место в турнирной таблице.

Напомним, 14 апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Сейчас исполняющим обязанности рулевого команды является Владимир Слишкович.