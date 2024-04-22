Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Олимпиакос» разгромил «Милан» и стал победителем Юношеской лиги УЕФА

«Олимпиакос» разгромил «Милан» и стал победителем Юношеской лиги УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 апреля, состоялся финальный матч Юношеской лиги УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Коловрей» в Ньоне (Швейцария). Номинальные хозяева поля добились разгромной победы со счётом 3:0.

Юношеская лига УЕФА . Финал
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Олимпиакос U19
Пирей, Греция
Окончен
3 : 0
Милан U19
Милан, Италия
1:0 Музакитис – 59'     2:0 Папаканеллос – 61'     3:0 Бакулас – 66'    

Первый гол в матче был забит на 59-й минуте. С 11-метровой отметки отличился полузащитник «Олимпиакоса» Христос Музакитис. Спустя две минуты греческая команда удвоила своё преимущество благодаря голу Антониса Папаканеллоса. Третий мяч в ворота «Милана» влетел на 66-й минуте. Автором забитого мяча стал Теофанис Бакулас.

Соревнование проводится среди команд до 19 лет. В прошлом году Юношескую лигу чемпионов выиграл нидерландский «Фейеноорд», в финале разгромивший хорватский «Хайдук» (5:0).

Материалы по теме
«Олимпиакос» вышел в 1/2 финала Лиги конференций, переиграв «Фенербахче» по пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android