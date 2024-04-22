«Олимпиакос» разгромил «Милан» и стал победителем Юношеской лиги УЕФА

Сегодня, 22 апреля, состоялся финальный матч Юношеской лиги УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Коловрей» в Ньоне (Швейцария). Номинальные хозяева поля добились разгромной победы со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 59-й минуте. С 11-метровой отметки отличился полузащитник «Олимпиакоса» Христос Музакитис. Спустя две минуты греческая команда удвоила своё преимущество благодаря голу Антониса Папаканеллоса. Третий мяч в ворота «Милана» влетел на 66-й минуте. Автором забитого мяча стал Теофанис Бакулас.

Соревнование проводится среди команд до 19 лет. В прошлом году Юношескую лигу чемпионов выиграл нидерландский «Фейеноорд», в финале разгромивший хорватский «Хайдук» (5:0).