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«Милан» — «Интер»: стали известны стартовые составы команд на матч Серии А

«Милан» — «Интер»: стали известны стартовые составы команд на матч Серии А
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22 апреля состоится центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого сыграют «Милан» и «Интер». Встреча будет проведена на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Андреа Коломбо.

Италия - Серия А . 33-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Милан
Милан
1-й тайм
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Ачерби – 18'    

Команды назвали стартовые составы.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Габбиа, Томори, Эрнандес, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Муса, Пулишич, Леау.

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Дармиан, Бастони, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии по футболу эти команды уже встречались в первом круге. Это произошло 16 сентября 2023 года. Тогда «Интер» одержал победу над «Миланом» со счётом 5:1.

Напомним, «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 69 очков. «Интер», в активе которого 83 очка, идёт первым.

Таблица Серии А
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