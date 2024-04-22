«Милан» — «Интер»: стали известны стартовые составы команд на матч Серии А

22 апреля состоится центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого сыграют «Милан» и «Интер». Встреча будет проведена на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Андреа Коломбо.

Команды назвали стартовые составы.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Габбиа, Томори, Эрнандес, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Муса, Пулишич, Леау.

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Дармиан, Бастони, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии по футболу эти команды уже встречались в первом круге. Это произошло 16 сентября 2023 года. Тогда «Интер» одержал победу над «Миланом» со счётом 5:1.

Напомним, «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 69 очков. «Интер», в активе которого 83 очка, идёт первым.