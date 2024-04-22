«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 5-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 22 апреля, состоялся матч 5-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой (Курск). Матч завершился вничью — 1:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забил на 74-й минуте. Отличилась футболистка «Локомотива» Яна Шеина. «Зенит» сравнял счёт на 81-й минуте благодаря голу польки Габриэлы Гживиньской.

После этой игры в активе «Зенита» стало 13 очков. Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» набрал 10 очков и расположился на пятой строчке.