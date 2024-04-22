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«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 5-го тура женской Суперлиги

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 5-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 22 апреля, состоялся матч 5-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой (Курск). Матч завершился вничью — 1:1.

Россия - Суперлига (ж) . 6-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Шеина – 74'     1:1 Гживиньска – 81'    

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забил на 74-й минуте. Отличилась футболистка «Локомотива» Яна Шеина. «Зенит» сравнял счёт на 81-й минуте благодаря голу польки Габриэлы Гживиньской.

После этой игры в активе «Зенита» стало 13 очков. Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» набрал 10 очков и расположился на пятой строчке.

Турнирная таблица женской Суперлиги
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