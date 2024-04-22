У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и тайм-коды:
00:00 — Привет, «Шавиш»!
01:04 — Реализация «Челси», календарь «Сити» и очередная атака рептилоидов
18:21 — «МЮ» вышел в финал Кубка Англии, но ощущения так себе
31:18 — «Боруссия» забила шикарный мяч, но «Байер»… Это просто какой-то прикол
42:45 — Разбор «класико»: расстановка «Реала», жалобы Хави, крутость Беллингема, и установите уже чёртовы камеры!
01:16:13 — Зарубились из-за того, кто должен получать новый «Золотой мяч»
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Кирилл провёл ультракороткий бизнес-анализ эффективности «Челси». С учётом амортизации xG, EBITDA – беда.
Гриша счастлив, что разрабатывают новые наказания для вратарей.
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