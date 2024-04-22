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«Болонья» уверенно обыграла «Рому» в матче 33-го тура Серии А

«Болонья» уверенно обыграла «Рому» в матче 33-го тура Серии А
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Сегодня, 22 апреля, состоялся матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Италия - Серия А . 33-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 3
Болонья
Болонья
0:1 Эль-Аззузи – 14'     0:2 Зиркзее – 45'     1:2 Азмун – 56'     1:3 Салемакерс – 65'    

На 14-й минуте полузащитник Уссама Эль-Аззузи вывел «Болонью» вперёд. На 45-й минуте нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее удвоил преимущество своей команды. На 56-й минуте иранский форвард «Ромы» Сердар Азмун отыграл один мяч. Третий гол в ворота римлян влетел на 65-й минуте. Отличился Алексис Салемакерс.

После этой победы в активе «Болоньи» стало 62 очка. Команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» с 55 очками находится на пятой строчке.

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