«Болонья» уверенно обыграла «Рому» в матче 33-го тура Серии А

Сегодня, 22 апреля, состоялся матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.

На 14-й минуте полузащитник Уссама Эль-Аззузи вывел «Болонью» вперёд. На 45-й минуте нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее удвоил преимущество своей команды. На 56-й минуте иранский форвард «Ромы» Сердар Азмун отыграл один мяч. Третий гол в ворота римлян влетел на 65-й минуте. Отличился Алексис Салемакерс.

После этой победы в активе «Болоньи» стало 62 очка. Команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» с 55 очками находится на пятой строчке.