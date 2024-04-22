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У Френки де Йонга диагностировано растяжение связок правой лодыжки

У Френки де Йонга диагностировано растяжение связок правой лодыжки
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг прошёл медицинское обследование после матча 32-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

По итогам обследования у Френки диагностировано растяжение связок правой лодыжки. Сроки восстановления пока неизвестны, всё зависит от организма игрока. По сведениям СМИ, хавбек каталонской команды пропустит минимум пять недель.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в нынешнем сезоне Френки де Йонг уже получал дважды травму лодыжки.

Напомним, 26-летний голландский футболист выступает в составе каталонской команды с 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 30 матчах, в которых забил два гола.

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