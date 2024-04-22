У Френки де Йонга диагностировано растяжение связок правой лодыжки

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг прошёл медицинское обследование после матча 32-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
По итогам обследования у Френки диагностировано растяжение связок правой лодыжки. Сроки восстановления пока неизвестны, всё зависит от организма игрока. По сведениям СМИ, хавбек каталонской команды пропустит минимум пять недель.
Ранее в нынешнем сезоне Френки де Йонг уже получал дважды травму лодыжки.
Напомним, 26-летний голландский футболист выступает в составе каталонской команды с 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 30 матчах, в которых забил два гола.