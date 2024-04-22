«Милан» — «Интер»: гости открыли счёт в матче на 18-й минуте

22 апреля проходит центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречаются «Милан» и «Интер». Встреча проводится на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступает Андреа Коломбо. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.
Уже на 18-й минуте гости открыли счёт в матче. В их составе забил защитник Франческо Ачерби.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии по футболу эти команды уже встречались в первом круге. Это произошло 16 сентября 2023 года. Тогда «Интер» одержал победу над «Миланом» со счётом 5:1.
Напомним, «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 69 очков. «Интер», в активе которого 83 очка, идёт первым.
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