«Интер» обыграл «Милан» в гостевом матче 33-го тура итальянской Серии А

22 апреля проходил центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались «Милан» и «Интер». Встреча проводилась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступил Андреа Коломбо. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Уже на 18-й минуте гости открыли счёт в матче. В их составе забил защитник Франческо Ачерби. На 49-й минуте нападающий Маркус Тюрам удвоил преимущество «Интера». На 80-й минуте Фикайо Томори сократил отставание в счёте. Но на большее «Милана» не хватило.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии по футболу эти команды уже встречались в первом круге. Это произошло 16 сентября 2023 года. Тогда «Интер» одержал победу над «Миланом» со счётом 5:1.

Напомним, «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 69 очков. «Интер», в активе которого 86 очков, обеспечил себе первое место в чемпионате Италии за пять туров до завершения сезона.