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«Интер» получит вторую звезду над эмблемой клуба

«Интер» получит вторую звезду над эмблемой клуба
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Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. Это чемпионство стало 20-м в истории чёрно-синих. Таким образом, «нерадзурри» получат вторую звезду над эмблемой клуба.

За 33 тура Серии А чёрно-синие заработали 86 очков. За пять матчей до окончания сезона «Интер» имеет отрыв от второго места, на котором пребывает «Милан», на 17 очков. Таким образом, теперь все итальянские команды потеряли математические шансы догнать «нерадзурри» в нынешнем сезоне.

Напомним, 22 апреля проходил центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались «Милан» и «Интер». Встреча проводилась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступил Андреа Коломбо. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1, которая и принесла им досрочное чемпионство.

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