Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться

Радимов: Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями об игре московского «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:1), а также заявил, что если бы красно-белые раньше расстались с Гильермо Абаскалем, то боролись бы за первое место в чемпионате.

«Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться, что нужно идти прессинговать. Угальде не забил ни одного мяча, но проделал огромную работу. Очень понравилось, что москвичи играли до последних минут, они бежали до конца. До сих пор не могу понять логику «Спартака», почему нужно было держать Абаскаля так долго. Почему всё это было не изменить раньше? Уверен, что «Спартак» бы боролся за первое место», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После победы в матче с ростовчанами, который прошёл 21 апреля, футболисты московского «Спартака» набрали 38 очков. Красно-белые по итогам 25-го тура Российской Премьер-Лиги поднялись на четвёртое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Радимов: внизу турнирной таблицы РПЛ происходит аномалия, это круто для чемпионата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android