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«Интер» обогнал «Милан» по чемпионствам в Серии А

«Интер» обогнал «Милан» по чемпионствам в Серии А
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«Интер» 20-й раз в истории стал чемпионом в Серии А. По этому показателю он обошёл «Милан». У красно-чёрных на счету 19 подобных титулов.

Ранее «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. За 33 тура Серии А чёрно-синие заработали 86 очков. За пять матчей до окончания сезона «Интер» имеет отрыв от второго места, на котором пребывает «Милан», на 17 очков. Таким образом, теперь все итальянские команды потеряли математические шансы догнать «нерадзурри» в нынешнем сезоне.

Напомним, 22 апреля проходил центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались «Милан» и «Интер». Встреча проводилась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1, которая и принесла им досрочное чемпионство.

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