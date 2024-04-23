Развязка чемпионского матча «Интера» — огнище! Две драки с «Миланом» и три удаления

Хотя до последних минут было скучновато. Команда Пиоли почти не сопротивлялась в важнейшем дерби.

Бо́льшую часть матча на игру было сложно смотреть. «Интер» и «Милан» — два принципиальных соперника, которые всегда рубились до последнего. При любых раскладах и любой форме. А сейчас ещё особенный момент — «Интер» мог стать чемпионом именно в матче с исторически важным конкурентом. Но для этого им была необходима победа. И если вы думаете, что команда Пиоли вгрызлась в результат, боролась до последнего и пыталась оттянуть этот момент, то вы ошибаетесь. На протяжении 80 минут это была аморфная команда, для которой встреча ничего не значила. Странные эксперименты, ошибки в обороне — в общем, они сделали всё, чтобы короновать «Интер» в этот вечер. И «нерадзурри» не собирались отказываться от такого удовольствия.

Индзаги не стал ничего придумывать с составом. Это было бы странно, ведь еврокубков и прочих турниров больше нет. Поэтому завоёвывай титул — и оставшуюся часть сезона можно не проводить. Странно в такой ситуации бросаться на поиск новых связей. Но это для Индзаги. Его коллега Пиоли, например, почему-то решил выпустить в центре нападения Леау. Сразу отметим: ничем хорошим это не закончилось. И правда, почему бы не сделать это в матче, где вы можете отдать титул главному конкуренту? Идеальный момент.

При этом «Интер» наслаждался. Они понимали, что соперник слабее. Но не хотели заканчивать всё слишком быстро. Первые 15-20 минут – лишь намёки на опасность. Несколько хороших розыгрышей перед штрафной, которые не завершились классными ударами. Хотя Тюрам несколько раз очень старался.

Первого мяча «Интера» пришлось ждать 18 минут. И забили его формальные гости очень просто — навес с углового, Павар продлил его движение, где Ачерби остался один.

Ачерби после гола Фото: Isabella Bonotto/Anadolu via Getty Images

Удивительно, но у этого опытного защитника не было ни одного титула чемпиона Италии, хотя за свою карьеру где он только не поиграл. Символично, что забил именно Франческо. Ветеран, который умудрился стать основным в чемпионской команде.

Уже через пять минут второй мяч был обязан забивать Мартинес. Но с Лаутаро на финише сезона что-то не так. Куда-то делась та форма, которая была совсем недавно. Поэтому, когда мяч оказался в его ногах, а до ворот было четыре метра, аргентинец пустил его в небеса.

Дальше игра слегка успокоилась и вновь раскрылась в концовке тайма. Сначала классную возможность упустил Тюрам, пробив из зоны 11 метров рядом со штангой. Сразу после единственный момент за тайм создал «Милан»: Калабрия здорово подключился к атаке, но Зоммер потащил его выстрел. Уже в следующей атаке «Интер» снова мог забивать, однако Мхитарян не разобрался в моменте.

Тренеры не стали делать замены в перерыве, а уже через четыре минуты после начала второго тайма счёт стал 0:2. Тюрам наконец-то реализовал момент, хотя, прежде чем пробить, он долго возился с Томори. С учётом происходящего на поле, показалось, что это точно финал. «Милан» на расслабоне катал мяч в основном в центре и не особо рвался в атаку. Это всех устраивало. Ровно до 80-й минуты, когда команда Пиоли на короткий период вспомнила, что она всё-таки гранд. И не может просто так отдать победу.

Отыграть один мяч помог тот самый Томори, который ранее не справился с финтами Тюрама. Забавно, что сразу после миланцы могли забивать второй, но с линии мяч вынес Павар.

На 80-й минуте команда Пиоли вспомнила, что она всё-таки гранд Фото: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

Однако финального навала так и не вышло. Судья хоть и добавил пять минут, но в концовке парни в основном дрались друг с другом вместо атак. В итоге три удаления. Как без них в дерби.

«Интер» победил «Милан» в шестом дерби подряд. «Интер» превзошёл «Милан» по числу завоеванных скудетто. Теперь у них 20 против 19. Одновременно клуб получил вторую звезду на футболку.

«Интер» и правда заслужил этот трофей. Даже жаль, что из Лиги чемпионов он вылетел так рано. Сегодня одна часть Милана будет праздновать. Хотя официальные клубные торжества пройдут только после последнего домашнего матча.