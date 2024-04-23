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«Бавария» интересуется полузащитником «Порту» — Плеттенберг

«Бавария» интересуется полузащитником «Порту» — Плеттенберг
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Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность подписания аргентинского полузащитника «Порту» Алана Варелы, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, агенты футболиста предложили его услуги мюнхенскому клубу. Варела интересен «Баварии», но не является главной целью на данный момент. Он один из нескольких игроков, которые рассматриваются на эту позицию.

Ранее в СМИ сообщалось, что португальский клуб не намерен отпускать своего игрока за меньшую сумму, чем та, что прописана у него в отступных и составляет € 70 млн. Кроме того, сообщается, что также процент с продажи игрока получит его бывший клуб — аргентинский «Бока Хуниорс».

22-летний Варела провёл за «Порту» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. Действующее соглашение игрока с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года.

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