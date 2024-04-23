Станислав Черчесов рассказал, почему называет товарищеские матчи контрольными

Бывший голкипер московского «Спартака» и экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему называет товарищеские матчи контрольными.

«Не люблю я товарищеские матчи. У меня никогда не получалось в качестве футболиста играть товарищеские матчи. Нет какой‑то спортивной составляющей. Единственный товарищеский матч, где мне надо было кровь из носу сыграть, — когда я получил травму, чуть больше года восстанавливался, мне уже 38 лет, а к нам приходит Йоахим Лёв (в австрийский «Тироль». — Прим. «Чемпионата»). Он же видел, что я долго не играл. Чувствовал, что находился под большим вопросом. Меня поставили против швейцарской команды, выиграли 1:0. После игры чуть‑чуть поменялось ко мне отношение», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, Станислав Черчесов футбольную карьеру провёл на позиции вратаря. Он выступал в таких клубах, как «Алания», «Спартак», «Локомотив», «Динамо» Дрезден, «Тироль».

На данный момент Станислав Черчесов находится без работы. Последним клубом Черчесова был «Ференцварош», который тренер возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. С венгерским клубом тренер дважды выиграл чемпионат страны и стал обладателем Кубка Венгрии.

Прежде опытный специалист работал со сборной России, польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат») и сочинской «Жемчужиной».