Гогниев: не сомневаюсь, что придёт и моё время потренировать «Динамо» и ЦСКА

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев рассказал, какие команды он хотел бы возглавить. Российский специалист заявил о желании стать рулевым в таких клубах, как московское «Динамо» и ЦСКА.

«Хотел бы возглавить «Динамо»? Конечно. С удовольствием! И я думаю, ЦСКА и «Динамо» придут. Просто надо работой доказать. Я попал в Премьер-Лигу. Это не так просто сделать. У нас большое количество хороших и квалифицированных тренеров, выдержать конкуренцию, особенно когда нет агентов и всего остального. Я не сомневаюсь, что придёт и моё время потренировать эти великие клубы», – приводит слова Гогниева Legalbet.

Напомним, Гогниев находится без работы с апреля 2023 года, его последним клубом были «Химки». Подмосковный клуб в прошлом сезоне набрал под руководством Гогниева 13 очков в 21 матче и шёл на предпоследней строчке в таблице, после чего специалист был уволен.