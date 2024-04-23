Радимов рассказал, что нужно «Локомотиву» для борьбы за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о составе московского «Локомотива». По мнению Радимова, железнодорожникам необходимо приобрести нового центрального защитника.

«Локомотив» давно мог купить нормального центрального защитника и решить половину своих проблем с пропущенными голами. Команда ставит перед собой высокие цели. У москвичей играет большое количество игроков, которые вызываются в сборную России. Чтобы «Локомотив» боролся за чемпионство, в составе должен быть Нино, условно», — сказал Радимов в эфире «Мачт ТВ».

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.