Почеттино ответил на вопрос о будущем Лукаку в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущем в лондонском клубе бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, выступающего в текущем сезоне на правах аренды в составе «Ромы».

«Лукаку – игрок «Челси», поэтому мы обязательно к нему присмотримся. Это вариант. Но на данный момент мы не приняли никакого решения», – приводит слова Почеттино PA Sport в соцсетях.

В текущем сезоне 30-летний форвард забил 18 голов и отдал четыре ассиста в 42 матчах. Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

В «Челси» Ромелу Лукаку перешёл из миланского «Интера» в июне 2023 года. Сумма трансфера составила € 113 млн.

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Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: