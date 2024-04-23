Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем рассказал о своём лучшем решении в жизни

Беллингем рассказал о своём лучшем решении в жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своём решении перейти в мадридскую команду.

«Подписание контракта с «Реалом» – лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Позади сумасшедшая неделя, я устал. Это были безумные дни. Хочу выиграть как можно больше трофеев с «Реалом» и сборной Англии», — приводит слова Беллингема Madrid Xtra в соцсетях.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

Материалы по теме
Беллингем объяснил снижение своей результативности в «Реале»

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android