Генрих Мхитарян отреагировал на чемпионство «Интера»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу миланской команды в чемпионате Италии.

«Незабываемый сезон. Мы вошли в историю, выиграв скудетто в дерби. Честно говоря, мы ещё два месяца назад говорили о том, что было бы здорово обеспечить себе скудетто в матче с «Миланом»… Так оно и вышло!» – приводит слова Мхитаряна FCInter1908.it.

Напомним, 22 апреля проходил центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались «Милан» и «Интер». Игра закончилась победой «нерадзурри» со счётом 2:1.

Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. За 33 тура Серии А чёрно-синие заработали 86 очков. За пять матчей до окончания сезона «Интер» имеет отрыв от второго места, на котором пребывает «Милан», на 17 очков. Таким образом, теперь все итальянские команды потеряли математические шансы догнать «нерадзурри» в нынешнем сезоне.