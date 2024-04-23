Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генрих Мхитарян отреагировал на чемпионство «Интера»

Генрих Мхитарян отреагировал на чемпионство «Интера»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу миланской команды в чемпионате Италии.

«Незабываемый сезон. Мы вошли в историю, выиграв скудетто в дерби. Честно говоря, мы ещё два месяца назад говорили о том, что было бы здорово обеспечить себе скудетто в матче с «Миланом»… Так оно и вышло!» – приводит слова Мхитаряна FCInter1908.it.

Напомним, 22 апреля проходил центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались «Милан» и «Интер». Игра закончилась победой «нерадзурри» со счётом 2:1.

Италия - Серия А . 33-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Ачерби – 18'     0:2 Тюрам – 49'     1:2 Томори – 80'    
Удаления: Эрнандес – 90+4', Калабрия – 90+7' / Думфрис – 90+4'

Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. За 33 тура Серии А чёрно-синие заработали 86 очков. За пять матчей до окончания сезона «Интер» имеет отрыв от второго места, на котором пребывает «Милан», на 17 очков. Таким образом, теперь все итальянские команды потеряли математические шансы догнать «нерадзурри» в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
«Интер» — самый грустный чемпион
«Интер» — самый грустный чемпион
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android