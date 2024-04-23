Жерар Пике считает ошибочным назначение пенальти в ворота «Барселоны» в «эль класико»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о пенальти в ворота каталонского клуба в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:3).

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«Я всегда стараюсь быть максимально объективным. Пенальти не было, потому что Лукас Васкес ищет контакт с ногой Кубарси. Думаю, то, что вы спрашиваете меня об этом, уже означает, что так оно и есть.

Чётко видно, что Лукас бежит и, видя, что нога другого игрока выставлена, ставит свою правую ногу так, чтобы столкнуться с Кубарси», – цитирует слова Пике Diario Sport.

Напомним, на 18-й минуте встречи после фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе главный арбитр Сесар Сото Градо назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.