Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жерар Пике считает ошибочным назначение пенальти в ворота «Барселоны» в «эль класико»

Жерар Пике считает ошибочным назначение пенальти в ворота «Барселоны» в «эль класико»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о пенальти в ворота каталонского клуба в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:3).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Я всегда стараюсь быть максимально объективным. Пенальти не было, потому что Лукас Васкес ищет контакт с ногой Кубарси. Думаю, то, что вы спрашиваете меня об этом, уже означает, что так оно и есть.

Чётко видно, что Лукас бежит и, видя, что нога другого игрока выставлена, ставит свою правую ногу так, чтобы столкнуться с Кубарси», – цитирует слова Пике Diario Sport.

Напомним, на 18-й минуте встречи после фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе главный арбитр Сесар Сото Градо назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.

Материалы по теме
Скандал после «класико»! Президент «Барсы» потребует переигровки из-за гола-фантома? LIVE
Live
Скандал после «класико»! Президент «Барсы» потребует переигровки из-за гола-фантома? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android