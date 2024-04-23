Лука Модрич хочет остаться в мадридском «Реале» ещё на один сезон

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич изъявил желание остаться в клубе ещё на один год, сообщает AS.

В нынешнем сезоне Модрич сыграл 38 матчей, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.

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Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в августе 2012 года. Сумма трансфера составила € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 38-летнего футболиста в € 8 млн.

В составе «Реал» Модрич выиграл трижды чемпионата Испании, дважды Кубок и пять раз Суперкубок Испании. На международной арене полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов, а также взял четыре Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

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