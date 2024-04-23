Лаутаро Мартинес прокомментировал досрочную победу «Интера» в чемпионате Италии

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о досрочно выигранном чемпионате Италии.

Вчера, 22 апреля, «Интер» обыграл «Милан» (2:1) в матче 33-го тура Серии А. Победный гол на 49-й минуте забил Маркус Тюрам.

«Мы так много работали и страдали и теперь заслужили эту безмерную радость. Я посвящаю победу всей моей семье и моим детям – они самое прекрасное, что подарила мне жизнь. Победа в дерби – это уникальная возможность, и мы должны были ею воспользоваться.

Второе чемпионство (для Лаутаро в составе «Интера». – Прим. «Чемпионата») и вторая звезда с «Интером» – это огромная честь. Эта победа для болельщиков и сотрудников, почти 100 человек работали ради этой цели.

Надеюсь на продление контракта, но нам ещё предстоит договориться с клубом, а сегодня я хочу насладиться этим вечером», – приводит слова Мартинеса Pazzi di Fanta.

Последний раз «Интер» брал чемпионство в 2021 году. Нынешние золотые медали стали для команды 20-ми, из-за чего миланский клуб получил право нанести на свою эмблему ещё одну звезду.

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