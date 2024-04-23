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«Я совершил ошибку». Гендир «Байера» высказался об установлении цены на трансфер Вирца

«Я совершил ошибку». Гендир «Байера» высказался об установлении цены на трансфер Вирца
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Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро прокомментировал будущее в клубе полузащитника Флориана Вирца.

«Совершил ошибку, когда сказал, что Вирц стоит около €150 млн. На самом деле у нас нет ценника на него», – цитирует Карро известный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Вирц принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Ранее сообщалось, что талантливым игроком интересуется мадридский «Реал».

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