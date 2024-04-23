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Девушка Роналду в купальнике на пляже опубликовала фото с Криштиану

Девушка Роналду в купальнике на пляже опубликовала фото с Криштиану
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес провели отдых на пляже. Позже спутница португальца поделилась соответствующим снимком в одной из социальных сетей.

Фото: Соц. сети Джорджины Родригес

Ранее сообщалось, что Роналду дисквалифицирован на два матча после удаления в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2).

Напомним, на 86-й минуте Роналду получил прямую красную карточку за то, что ударил локтем соперника. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся спиной и замахнулся в сторону судьи.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 36 голов и 12 результативных передач.

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу

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