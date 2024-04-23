Опубликован разговор рефери с арбитрами VAR в скандальном моменте «эль класико»

Федерация футбола Испании опубликовала запись разговора главного арбитра матча «Реал» — «Барселона» (3:2) Сесара Сото Градо с арбитрами VAR в моменте с возможным незасчитанным голом на 28-й минуте. Соответствующей расшифровкой поделилось авторитетное издание Marca.

Тогда после углового по воротам «сливочных» пробивал Ламин Ямал, его удар отбил Андрей Лунин, и после просмотра VAR арбитры решили, что мяч не пересёк линию ворот.

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ВАР: «Давайте проверим, Сесар, подожди немного, не начинай игру».

Сото Градо: «Мы ждём. Нет, системы автоматической фиксации гола нет. Мы ждем VAR. Возможно, это был гол. Нет, системы автоматической фиксации гола нет».

ВАР: «Серхио, останови в точке контакта мяча с перчатками Лунина. Подождите секундочку, потому что мы делаем обзор на 360 градусов, потому что у нас нет нужного ракурса.

Сото Градо: «Мы надеемся. Мы не знаем».

ВАР: «Обзор перекрыт телом Лунина. Подождите секундочку. Мы всё ещё ищем доказательства. 360 градусов. Это мне не подходит, это тоже, это тоже, и это, дальше, это тоже не подходит...»

Сото Градо: «Мы никуда не спешим, это очень важное решение, мы никуда не спешим, проверьте все камеры».

ВАР: «У них больше нет. Мы подтверждаем, что камер больше нет?

Сото Градо: «Мы никуда не спешим. Лучше подождать. Мы должны подождать».

VAR: «Сесар, мы собираемся возобновить игру угловым, у нас нет никаких доказательств того, что мяч пересёк линию, поэтому игра возобновляется угловым ударом. У нас нет доказательств того, что мяч пересек линию. Угловой удар».

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб может потребовать переигровку матча с «Реалом», если будет доказано, что судьи ошибочно не засчитали гол каталонцев в «эль класико» после удара Ламина Ямала.