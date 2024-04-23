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Хави повторил антирекорд «Барселоны». Предыдущий раз такое случалось больше 80 лет назад

Хави повторил антирекорд «Барселоны». Предыдущий раз такое случалось больше 80 лет назад
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«Барселона» проиграла «Реалу» в 32-м туре чемпионата Испании — 2:3. Таким образом, главный тренер «Барселоны» Хави стал вторым тренером в истории каталонского клуба, который проиграл «Реалу» четыре матча подряд.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Хави уступил команде Анчелотти в ответном матче полуфинала Кубка Испании — 2022/2023 – 0:4, проиграл в Суперкубке – 1:4 и дважды в Ла Лиге – 1:2 и 2:3.

До Хави единственным тренером, четырежды подряд уступившим «Реалу», был Патрик О'Коннелл, тренировавший «Барселону» с 1935 по 1940 год.

В общей сложности Хави провёл 10 матчей против «Реала», из которых четыре выиграл, шесть проиграл.

Ранее Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. Сам Хави неоднократно отмечал, что принял единственно правильное решение и менять его не собирается.

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