Почеттино: игроки должны показать, что это «Челси», а не футбольный клуб Коула Палмера

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о мотивации игроков в перенесённом матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Напомним, ранее появилась информация, что игрок «Челси» Коул Палмер может пропустить матч с «канонирами».

«Кто именно займёт место Палмера? Посмотрим. Посмотрим. Это хороший вызов, если Палмер не выйдет на поле. Это хороший вызов для его товарищей по команде или тех, кто находится в похожем положении. На их месте я был бы мотивирован выйти и показать, что это футбольный клуб «Челси», а не футбольный клуб Коула Палмера.

Ссора между Николасом Джексоном, Нони Мадуэке и Палмером перед пенальти произошла из зависти? Я думаю, они не завидуют. Им нужна та же таблетка, которую мы даём Палмеру! Я шучу! Они просят всё, что вы делаете для Палмера», — приводит слова Почеттино The Telegraph.