Объявлено расписание 2-го тура пятого сезона Медиалиги

Стало известно расписание матчей 2-го тура пятого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ). Центральный матч тура 2DROTS — FC BUS пройдёт на большом поле стадиона «Москвич». Все матчи 28 апреля пройдут в Одинцове.

27 апреля, суббота:

11:30 мск. «Эгриси» – GOATS;

14:30 мск. Lotus – ФК «10»;

17:30 мск. «Родина Медиа» – «СКА-Ростов»;

20:30 мск. 2DROTS– FC BUS.

28 апреля, воскресенье:

11:30 мск. «Чисто Питер» – D Media;

14:30 мск. «Тандем» – «Амкал»;

17:30 мск. «БроукБойз» – «Кони»;

20:30 мск. «Рома» – «Титан».

Напомним, действующий победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года.