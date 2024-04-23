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Медиалига, 5-й сезон: расписание матчей 2-го тура, когда играют 2DROTS, Амкал, Броуки

Объявлено расписание 2-го тура пятого сезона Медиалиги
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Стало известно расписание матчей 2-го тура пятого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ). Центральный матч тура 2DROTS — FC BUS пройдёт на большом поле стадиона «Москвич». Все матчи 28 апреля пройдут в Одинцове.

27 апреля, суббота:

  • 11:30 мск. «Эгриси» – GOATS;
  • 14:30 мск. Lotus – ФК «10»;
  • 17:30 мск. «Родина Медиа» – «СКА-Ростов»;
  • 20:30 мск. 2DROTS– FC BUS.

28 апреля, воскресенье:

  • 11:30 мск. «Чисто Питер» – D Media;
  • 14:30 мск. «Тандем» – «Амкал»;
  • 17:30 мск. «БроукБойз» – «Кони»;
  • 20:30 мск. «Рома» – «Титан».

Напомним, действующий победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года.

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