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Футболист «Спартака» Игнатов поделился ожиданиями от матчей с ЦСКА и «Локомотивом»

Футболист «Спартака» Игнатов поделился ожиданиями от матчей с ЦСКА и «Локомотивом»
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился ожиданиями от матчей Российской Премьер-Лиги с ЦСКА и «Локомотивом».

— Какие ожидания перед матчами с ЦСКА и «Локомотивом»?
— Ожидаем два матча — две победы, — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Спартаком» и ЦСКА состоится в этот четверг, 25 апреля, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени. С «Локомотивом» красно-белые сыграют в воскресенье, 28 апреля. Для «Спартака» эта игра будет домашней. Начало встречи — в 16:15 мск. Напомним, в матче 25-го тура РПЛ красно-белые одержали убедительную победу над «Ростовом» (5:1).

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