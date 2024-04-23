Футболист «Спартака» Игнатов поделился ожиданиями от матчей с ЦСКА и «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился ожиданиями от матчей Российской Премьер-Лиги с ЦСКА и «Локомотивом».

— Какие ожидания перед матчами с ЦСКА и «Локомотивом»?

— Ожидаем два матча — две победы, — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Спартаком» и ЦСКА состоится в этот четверг, 25 апреля, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени. С «Локомотивом» красно-белые сыграют в воскресенье, 28 апреля. Для «Спартака» эта игра будет домашней. Начало встречи — в 16:15 мск. Напомним, в матче 25-го тура РПЛ красно-белые одержали убедительную победу над «Ростовом» (5:1).