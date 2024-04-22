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Игрок «Спартака» Игнатов прокомментировал разгромную победу над «Ростовом»

Игрок «Спартака» Игнатов прокомментировал разгромную победу над «Ростовом»
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Футболист «Спартака» Михаил Игнатов высказался о разгромной победе красно-белых в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Эмоции от победы над «Ростовом» положительные. Хорошо провели игру. План, который хотели осуществить — осуществили. Как я говорил после игры с «Зенитом», что-то новенькое доработаем, всё покажут и объяснят. Вчера старались уже воплотить. Неплохо получилось. Считаю, что заслуженные три очка везём домой», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне, 21 апреля, состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

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