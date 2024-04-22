Игрок «Спартака» Игнатов прокомментировал разгромную победу над «Ростовом»

Футболист «Спартака» Михаил Игнатов высказался о разгромной победе красно-белых в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом».
«Эмоции от победы над «Ростовом» положительные. Хорошо провели игру. План, который хотели осуществить — осуществили. Как я говорил после игры с «Зенитом», что-то новенькое доработаем, всё покажут и объяснят. Вчера старались уже воплотить. Неплохо получилось. Считаю, что заслуженные три очка везём домой», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Накануне, 21 апреля, состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
- 22 апреля 2024
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