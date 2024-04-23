Игрок «Ростова» Мелёхин: по игре ли 1:5 со «Спартаком»? Какая разница, счёт на табло

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:5).

Как матч? Счёт на табло. Недовольны результатом. Не могу сказать, что кто-то из команды был без характера. Так получилось, это футбол.

— На ваш взгляд, счёт в матче по игре?

— Какая разница, что я считаю? Счёт на табло. Хочется сказать болельщикам спасибо, что пришли, поддержали нас. К сожалению, мы не смогли их порадовать, — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся 21 апреля. Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. На 16-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил защитник Даниил Хлусевич. На 36-й минуте Егор Голенков сравнял счёт. На 53-й минуте Хесус Медина воспользовался ошибкой вратаря южан Сергея Песьякова и вновь вывел москвичей вперёд. На 59-й минуте в ворота южан был назначен пенальти. Перед 11-метровым ударом главный тренер ростовчан Валерий Карпин заменил Песьякова на Никиту Медведева. Однако это не помогло — Медина с «точки» оформил дубль. На 76-й минуте Кристофер Мартинс довёл дело до разгрома. Тео Бонгонда в компенсированное время установил окончательный счёт игры.